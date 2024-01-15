Гендиректора и журналистов киргизского информагентства 24.kg вызвали на допрос

Генерального директора и шеф-редакторов киргизского информагентства 24.kg вызвали на допрос. Об этом пишет РИА Новостии.

Представители издания написали, что во время обыска силовики изъяли редакционные компьютеры. По данным российского СМИ, офис редакции опечатали, а сотрудники издания стоят на улице возле здания. Юристы посоветовали им пока не комментировать случившееся, отметили журналисты.

Редактор 24.kg Махинур Ниязова сообщила в соцсетях, что в понедельник, 15 января, в их офисе проводят обыск сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГНКБ). О причине обысков, как и другие подробности, в ГНКБ не сообщили.

24.kg — одно из самых известных и цитируемых информагентств Киргизии, которое работает с 2006 года.

До этого сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявили, что предотвратили теракт, который террористы намеревались совершить перед наступлением нового года. В ведомстве подчеркнули, что благодаря оперативным действиям удалось предотвратить намеченные террористические акты и обезопасить жителей города.

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