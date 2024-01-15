Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гендиректора и журналистов киргизского информагентства 24.kg вызвали на допрос

24.kg: гендиректора и шеф-редакторов информагентства вызвали на допрос

close
100%
Unsplash

Генерального директора и шеф-редакторов киргизского информагентства 24.kg вызвали на допрос. Об этом пишет РИА Новостии.

Представители издания написали, что во время обыска силовики изъяли редакционные компьютеры. По данным российского СМИ, офис редакции опечатали, а сотрудники издания стоят на улице возле здания. Юристы посоветовали им пока не комментировать случившееся, отметили журналисты.

Редактор 24.kg Махинур Ниязова сообщила в соцсетях, что в понедельник, 15 января, в их офисе проводят обыск сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГНКБ). О причине обысков, как и другие подробности, в ГНКБ не сообщили.

24.kg — одно из самых известных и цитируемых информагентств Киргизии, которое работает с 2006 года.

До этого сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии заявили, что предотвратили теракт, который террористы намеревались совершить перед наступлением нового года. В ведомстве подчеркнули, что благодаря оперативным действиям удалось предотвратить намеченные террористические акты и обезопасить жителей города.

Ранее Минюст Польши объяснил ликвидацию гостелекомпании борьбой с пропагандой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами