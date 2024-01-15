На Дальнем Востоке введут льготные автокредиты для многодетных семей

У многодетных семей на Дальнем Востоке появится возможность приобрести отечественный автомобиль за счет льготных автокредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«С сегодняшнего дня мы готовы запускать программу льготной покупки машин специально для многодетных семей Дальнего Востока», — заявил Мантуров на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина.

Согласно условиям программы льготного автокредитования, базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (25% для жителей Дальнего Востока). На таких условиях граждане могут приобрести автомобили Lada, УАЗ, ГАЗ, выпущенные в Тульской области машины китайского бренда Haval стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е» (на них скидка достигает 35%, но не более 925 тыс. рублей).

В 2024 году приобрести автомобиль, воспользовавшись программой, могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также граждане с ограниченными возможностями. Теперь список пополнят многодетные семьи с Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что доля российского рынка электромобилей может вырасти вдвое в 2024 году.