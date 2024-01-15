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Недовольный шумом россиянин бросил в соседского ребенка полено

Shot: в Ивановской области мужчина проломил ребенку грудину поленом

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Haggardous50000/Shutterstock

В Ивановской области десятилетний мальчик попал в больницу из-за недовольного соседа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в деревне Грозилово. По версии правоохранителей, третьеклассник шумел во дворе своего дома. Мужчине не понравились громкие звуки, поэтому он схватил полено и перекинул предмет через забор на участок, где играл ребенок.

В результате полено ударило мальчика в грудь. Медики госпитализировали школьника с переломом грудины. На данный момент ребенок восстанавливается.

В отношении 61-летнего соседа возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Если суд докажет его вину, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в селе под Красноярском девочка попала в реанимацию после катания на «ватрушке».

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