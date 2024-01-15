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Стали известны подробности заявления о банкротстве СПБ Биржи

РБК: авторы подлога о банкротстве СПБ Биржи сообщали о долгах в 435 млн рублей

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A.Savin./Wikipedia

В подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи авторы сообщили о якобы многомиллионной задолженности площадки перед банками. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к разбирательству по поводу этого заявления.

В заявлении говорилось о «просроченной задолженности» перед некоторыми крупными банками в размере 435 млн рублей. Это стало основанием для просьбы о признании компании несостоятельной. Также авторы указали в заявлении, что из-за санкций биржа якобы не может исполнять свои обязательства.

Площадка опровергла эту информацию, заявив, что таких долгов у нее нет. Сейчас она продолжает подготовку обращения в правоохранительные органы.

29 ноября в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление о банкротстве ПАО «СПБ Биржа». Однако позже представители торговой площадки опровергли эту информацию.

По мнению руководителя Службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ Михаила Мамуты, в ситуации усматриваются признаки манипулирования рынком. Он призвал правоохранительные органы разобраться в случившемся.

После этого Центробанк инициировал собственное расследование по банкротству Биржи.

Ранее СПБ Биржа решила получить лицензию для разблокировки активов за рубежом.

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