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Российский военный отказался ехать на СВО и лишился свободы почти на три года

На Сахалине судили военного, который не подчинился командиру при мобилизации

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Военнослужащего, отказавшегося исполнять приказ командира, лишили свободы почти на три года. Об этом говорится на сайте Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

22 августа 2023 года военный находился в своей части и не стал выполнять отданный в установленном порядке приказ командира об убытии в зону проведения СВО.

Мужчину, отказавшегося участвовать в боевых действиях, обвинили в том, что он поставил под сомнение принцип единоначалия. Его поступок, как утверждается, отрицательно отразился на состоянии дисциплины в воинском коллективе. Отягчающим обстоятельством оказалось время совершения преступления. Суд постановил, что все произошло в период объявленной в РФ мобилизации.

В итоге мужчину отправили в колонию общего режима на срок два года и девять месяцев. Военнослужащего взяли под стражу в зале суда.

Ранее военный, получивший ранение на СВО, попал под суд за отсутствие в части из-за госпитализации.

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