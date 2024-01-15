Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолет вынужденно сел в Новосибирске

Самолет компании «Ямал» совершил аварийную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности. Об этом пишет РИА Новости.

Воздушное судно Bombardier CRJ200LR с 44 пассажирами на борту следовало из Горно-Алтайска в Салехард, но экипаж принял решение приземлиться в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина.

Инцидент произошел около 23:30 местного времени 14 января.

Представители Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств.

На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг.

Ранее стало известно, что севший в поле самолет «Уральских авиалиний» планируют распилить на металлолом. Журналисты написали, что лайнер хотят распилить на металлолом, так же как и самолет этой же авиакомпании, который аварийно сел в кукурузном поле в 2019 году. Это решение приняли после тщательного анализа ситуации и нескольких проведенных экспертиз.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.