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Снежный апокалипсис произошел на Сахалине из-за мощнейшего циклона

На юге Сахалина нарушено движение транспорта из-за метели, вызванной циклоном

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Артём Сизов/«Газета.Ru»

В связи с мощной метелью на Сахалине частично нарушено движение как общественного, так и личного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта региона.

Особенно серьезные проблемы возникли с сообщением между столицей региона и восемью районами Сахалина. На дорогах из-за сильного снегопада видимость не превышает 30 метров, что затрудняет движение автомобилей.

Кроме того, непогода затронула и авиасообщение с островом. В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны или отменены десятки рейсов, сообщает РИА Новости.

Telegram-канал «ЧП Сахалин» пишет, что Главное управление МЧС России по области организует сопровождение колонны скопившейся техники, которая будет направляться из Южно-Сахалинска в Долинск и обратно.

Движение начнется от Ново-Александровки. Отмечается, что сопровождение будет осуществляться с 17:00 15 января 2024 года.

11 января сообщалось, что на Москву обрушилась «черная» метель. Сугробы в регионе местами выросли до 41 сантиметра.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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