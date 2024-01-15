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Представители Wildberries продолжают поиск сотрудников, работавших на складе в Шушарах

В Wildberries сообщили, что ищут 16 сотрудников склада в Шушарах

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Anton Vaganov/Reuters

В пресс-службе Wildberries сообщили «Газете.Ru», что на данный момент пытаются установить местонахождение 16 сотрудников компании, которые находились на складе в Санкт-Петербурге во время пожара.

«Сейчас нам важнее всего — убедиться, что все исполнители склада Wildberries в Шушарах живы и здоровы. Мы постоянно пытаемся связаться с теми, кто находился на складе 13 января. На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что представители компании отправились к данным сотрудникам домой и остаются на связи с их родными. В пресс-службе добавили, что поиски пропавших осложняются отсутствием у многих из них мобильных телефонов, которые могли потеряться на складе при эвакуации.

До этого стало известно, что Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые находились на складе в Санкт-Петербурге во время пожара.

Следствие уже назвало виновных в пожаре на складе в Шушарах. Это неустановленные лица, отвечавшие за соблюдение правил противопожарной безопасности. К такому выводу пришли в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. До этого по факту масштабного пожара, начавшегося 13 января в поселке Шушары, было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

Ранее в Wildberries назвали сроки выплат компенсаций после пожара.

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