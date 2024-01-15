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Жена начальника котельной из Климовска заявила, что он предупреждал о неисправностях

Жена начальника котельной из Климовска заявила, что он сообщал о неисправностях

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Гражданская супруга начальника котельной из Климовска Александра Чикова Галина Мухина заявила, что он в течение нескольких лет сообщал руководству о ее неисправности и пытался устранить поломки. Об этом женщина рассказала в интервью Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По словам женщины, обвинения в адрес ее гражданского мужа не являются справедливыми. Чиков несколько лет писал руководству письма о неисправности котельной. Кроме того, он не подписывал акт о вводе котельной в эксплуатацию в отопительный сезон. Однако эти факты почему-то не были учтены ни следствием, ни судом.

Мухина отметила, что Чиков серьезно болен. У него — сахарный диабет, гипертония и атеросклероз сосудов нижних конечностей. Поэтому нахождение в следственном изоляторе является опасным для его жизни.

Ранее сообщалось, что суд арестовал начальника котельной Климовского специализированного патронного завода Александра Чикова. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

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