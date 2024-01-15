Врач назвала пять ошибок в питании, негативно сказывающихся на сердце

Здоровое питание помогает снизить риск заболеваний сердца и сосудов, а также болезней органов ЖКТ. Врач-терапевт и нутрициолог Наталья Зубарева рассказала «Газете.Ru» о главных ошибках в питании, которые негативно сказываются на сердце.

«Во-первых, здоровое питание помогает за счет нормализации веса: лишние килограммы являются мощным фактором развития множества опасных заболеваний, среди которых не только патологии сердца и сосудов, но и эндокринные нарушения, сахарный диабет 2 типа, онкология. Также благодаря питанию и здоровым продуктам в рационе происходит снижение уровня липидов и сахара, соответственно, снижается давление и ниже риск тромбоза. Конечно, к моменту возрастания риска патологий сердца и сосудов у человека обычно есть и другие проблемы со здоровьем, например, заболевания органов ЖКТ, так что здоровую диету должен рекомендовать врач. Но все же есть общие факторы риска, которые необходимо исключить», — объяснила она.

Первая ошибка — дефицит овощей, фруктов и ягод.

«Овощи, фрукты и ягоды являются источником фитонутриентов. Это биологически активные компоненты, которые не только обеспечивают разнообразную раскраску растительных продуктов, но и дают организму огромную пользу. В частности, понижают уровень холестерина и давление, укрепляют капиллярную стенку и поддерживают здоровье сердца, обладают антиоксидантным и противовоспалительным эффектом», — подчеркнула она.

Вторая ошибка — употребление жареной пищи.

«Даже если жареные продукты оказываются на вашем столе всего несколько раз в неделю, это уже весьма опасно и ведет к риску развития сердечной недостаточности, ожирения и гипертонии. Под воздействием высоких температур хрустящая зажаренная корочка становится настоящим ядом, который разрушает организм. В результате обжаривания в ходе реакции углеводов с белками, когда углеводы присоединяются к белкам и «карамелизируют» их, мы получаем КПГ (конечные продукты гликирования), а это один из мощных факторов старения клеток. Из-за КПГ сосудистые стенки теряют эластичность и становятся жесткими, что приводит к сердечно-сосудистым патологиям. Кроме того, использование при жарке масел и жиров несет дополнительный вред. При нагревании образуются перекисные липиды и альдегиды, они также усиливают риск проблем с сердцем», — добавила врач.

Третья ошибка — частое употребление сахара.

«Многие люди даже не задумываются, какое количество сахара употребляют. Сахар есть в десертах и выпечке, молочных продуктах, колбасах, фастфуде, готовых завтраках и т.д. Чем больше сахара, тем больше рисков для здоровья, поскольку избыточное потребление этого продукта приводит к набору лишнего веса, который провоцирует развитие более серьезных проблем со здоровьем, включая проблемы с сердцем», — подчеркнула нутрициолог.

Четвертая ошибка — избыток соли.

«И дело здесь не только в привычке пересаливать. Слишком много соли содержится в большом количестве таких продуктов, как мясные полуфабрикаты, включая колбасы, сосиски и т.д., а также в чипсах, снеках и фастфуде. Давно доказано, что избыточное употребление соленой пищи ведет к повышению артериального давления, сердечной недостаточности и риску инсульта. Физиологической нормой считается 1,5 г соли в день, но в рационе современного человека ее намного больше», — сказала врач.

Пятая ошибка — дефицит жидкости.

«Неочевидная, но распространенная проблема, которая усиливается предыдущими ошибками в питании. На самом деле сердце очень страдает от нехватки жидкости. Дефицит воды приводит к сгущению крови, сердечно-сосудистой системе становится трудно справляться с ее перекачиванием. Дополнительное давление на сердце и сосуды вызывает увеличение числа сердечных сокращений, наша главная мышца начинает работать на износ, а артериальное давление увеличивается. Соответственно, растет риск инсульта и инфаркта», — резюмировала она.

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