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Переговоры румынских фермеров с минфином провалились

Digi24: румынские фермеры продолжат протесты, переговоры с минфином провалились

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Depositphotos

Протест фермеров Румынии продолжится после того, как дискуссии, проходившие в воскресенье более трех часов в министерстве финансов, закончились безрезультатно. Об этом сообщает телеканал Digi24.

По словам представителя фермеров Дануца Андруша, никакого соглашения на встрече в минфине достигнуто не было, не было найдено решения по сокращению бюджетных расходов по всем направлениям.

Он подчеркнул, что «протест будет продолжаться бесконечно», до тех пор, пока правительство Румынии не поймет, что оно неспособно управлять страной.

Представитель фермеров подчеркнул, что в данном случае дело заключается в деньгах, а из-за неправильных решений кабмина Румынии деньги из сельскохозяйственной сферы уходят в государственные учреждения.

До этого в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ) заявили, что контрольно-пропускной пункт (КПП) «Сирет» на румыно-украинской границе оказался заблокирован фермерами из Румынии.

Накануне стало известно, что продолжающиеся протесты немецких фермеров из-за планов по сокращению субсидий на топливо способны значительно усугубить кризис во власти ФРГ.

Ранее в Румынии захотели запретить импорт агропродукции с Украины.

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