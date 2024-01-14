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Медведев раскритиковал соцсеть X за примечание о фейках под его постом

Медведев возмутился предупреждениям о фейках под его постом в X

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал крайнее негодование, когда его пост в соцсети X (ранее Twitter) маркировали как возможный фейк.

«Модераторы X сильно зависят от украинофильской позиции властей», — сделал вывод Медведев.

По словам зампредседателя Совбеза РФ, они позволили украинским ботам публиковать «разную чушь», комментируя очевидные темы.

В новой публикации Медведев отметил, что если Великобритания введет свои войска на Украину, то она, таким образом, станет стороной конфликта и объявит России войну. Под этим постом отображаются «примечания сообщества» с критикой и сомнениями по поводу слов Медведева.

Как считает зампредседателя Совбеза, «это очевидная вещь», фундамент которой — международное право. Тем не менее в угоду Киеву X дает свободу ботам.

Накануне в эфире национального телемарафона премьер-министр страны Денис Шмыгаль сказал, что соглашение с Великобританией в сфере безопасности содержит обоюдные обязательства, согласно которым ВСУ будет в течение 24 часов защищать Соединенное Королевство в случае атаки РФ.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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