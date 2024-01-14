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Бывший владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства

Экс-владелец «Техносилы» Кокорич отказался от российского гражданства

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Максим Блинов/РИА Новости

Бывший владелец сети магазинов бытовой техники «Техносила» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. Об этом он написал на странице в LinkedIn.

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от своего гражданства РФ, прекратив свою официальную и единственную связь со страной», — написал он.

Кокорич признался, что такое решение он принял из-за несогласия с политикой правительства России из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.

К публикации бизнесмен прикрепил копию заключения российского посольства о прекращении гражданства Кокорича и изъятии его паспортов.

Ранее трех человек лишили гражданства России за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В свое время они были мигрантами, позже получившими российский паспорт. Теперь они вынуждены покинуть Россию, в противном случае их насильно депортируют.

Ранее в Госдуме призвали обязать иноагентов сообщать о наличии иностранного гражданства.

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