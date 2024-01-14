Посетители кафе в Башкирии устроили массовую драку

В Кумертау (Башкирия) посетители кафе развязали жестокую драку из-за упавшего подноса. О произошедшем рассказали в Telegram-канале «Моя Уфа».

Все произошло еще в декабре, однако подробности выяснились только сейчас. Все началось с того, что один из посетителей задел девушку с подносом, после этого начался конфликт, переросший в драку. Судя по кадрам, в конфликте приняли участие не менее семи мужчин. В один момент драка переросла в жестокое избиение.

«Заявление поступило в отдел МВД России по городу Кумертау. В данный момент ведется проверка, выясняются обстоятельства конфликта, для изучения изъяты записи с камер видеонаблюдения», — сообщило МВД изданию UFA1.RU.

10 января произошла массовая драка с участием цыган в Мариинске Кемеровской области. По информации источника, инцидент произошел на Вокзальной улице возле магазина. Четырех человек доставили в отдел полиции. Нарушителей порядка оштрафовали.

Ранее россиянин откусил мужчине ухо во время драки в подъезде.