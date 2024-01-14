Иммунолог объяснил, зачем готовиться к опасной «болезни X»

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что подготовка мирового сообщества к смертоносной «болезни X» позволит лучше бороться с будущими пандемиями.

По его словам, есть ряд патогенов, которые в перспективе могут вызвать пандемию. Эксперт уточнил, что они не обязательно вызовут крупную эпидемию, но обладают таким потенциалом. Специалисты следят за такими патогенами, как, например, коронавирусы, геморрагические лихорадки, вирус Зика, вирус Нипах и другие.

Крючков отметил, что специалисты хотят придумать механизм, который позволит в короткие сроки после выявления первого случая заболевания «болезнью Х» разработать и начать применять лекарство.

На приближающемся международном форуме в Давосе обсудят, что делать, если (или когда) человечество столкнется с новой пандемией. ВОЗ заранее рассчитывает, что пока неизвестное заболевание способно оказаться в 20 раз опаснее коронавируса. Среди наиболее вероятных кандидатов на пандемию будущего птичий грипп, геморрагические лихорадки, вирусы Зика и Нипа.

Ранее Роспотребнадзор назвал возможные мотивы происхождения заявлений о «болезни Х».