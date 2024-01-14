Подача тепла началась в дома жителей Липецка после аварии

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ликвидации последствий аварий на коммунальных сетях, которые оставили без тепла жителей около 300 многоквартирных домов. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Тепло в дома липчан уже подается, самое важное сейчас — не допустить новых аварий», — отметил губернатор.

По его словам, всю информацию о ликвидации коммунальной аварии аккумулирует ситуационный центр региона. Власти получают данные по каждой заявке. Артамонов обратил внимание на необходимость доработать схему, чтобы сделать перерасчет за отопление.

Накануне стало известно, что число оставшихся без отопления домов в Липецке выросло до 282. Мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что собственники квартир также остались без горячей воды.

До этого ФСИН отреагировала на сообщения об отключениях отопления в колониях.

Ранее власти Подмосковья отчитались о ходе решения отопительных проблем в регионе.