В Краснодаре нашли наркотики у мужчины, который поджег оборудование на железной дороге

В Краснодаре на мужчину, который поджег железнодорожное оборудование, завели дело о теракте. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Пожар на перегоне Краснодар-Сортировочный — Пашковская произошел в середине декабря. По данным Telegram-канала, 24-летний местный житель вскрыл шкаф для подачи смазки на рельсы и поджег его. 13 января подозреваемый по ранее возбужденному делу о теракте был задержан.

Силовики провели у него дома обыск и нашли инструменты, которыми он пользовался в день поджога, а также подозрительные пластиковые контейнеры. В них находились вещества, напоминающие наркотики растительного происхождения, а также три таблетки «Лирики». В телефоне у задержанного нашлась переписка с украинскими кураторами. По версии следствия, за поджог оборудования они заплатили ему $200 в криптовалюте.

Фигуранта отправили в ИВС, ему грозит до 20 лет колонии. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к поджогу релейного шкафа на перегоне Краснодар-Сортировочный — Лорис, произошедшего в начале прошлого месяца.

Ранее в совершении террористического акта обвинили жителя Саратова, который действовал по указке мошенников.