В больницу Петербурга попал пожилой моряк, пострадавший во время сильной качки на судне

В Петербурге 60-летнего моряка госпитализировали после возвращения из плавания. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчина пострадал, когда вместе с командой проходил Бискайский залив, который омывает берега Франции и Испании. В тот момент случилась сильная качка, и моряк упал с кресла. В результате падения он получил серьезные травмы.

13 января его положили в реанимацию одной из петербургских больниц. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Состояние пациента медики квалифицировали как тяжелое.

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