Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В больницу Петербурга попал пожилой моряк, пострадавший во время сильной качки на судне

«Фонтанка»: моряк оказался в больнице в тяжелом состоянии из-за сильной качки

close
100%
Shutterstock

В Петербурге 60-летнего моряка госпитализировали после возвращения из плавания. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчина пострадал, когда вместе с командой проходил Бискайский залив, который омывает берега Франции и Испании. В тот момент случилась сильная качка, и моряк упал с кресла. В результате падения он получил серьезные травмы.

13 января его положили в реанимацию одной из петербургских больниц. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Состояние пациента медики квалифицировали как тяжелое.

Ранее украинские моряки попали плен к йеменским хуситам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами