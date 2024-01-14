«Убежал из дома»: автомобилисты нашли раздетого ребенка на трассе во Владимирской области

Ребенок убежал раздетым из дома во Владимирской области и оказался на проезжей части. О произошедшем в группе «Подслушано» во «ВКонтакте» рассказала его мать.

13 января мальчика без верхней одежды заметили водители на автодороге Владимир — Юрьев-Польский. Кто-то из них остановился и усадил его в машину, а затем нашел способ вернуть ребенка матери.

«Огромное спасибо тем людям, которые спасли сегодня моего особенного сына на проезжей трассе. Не проехали мимо, увидев раздетого ребенка, бежавшего по дороге. Убежал из дома, совершенно раздетый, как он открыл дверь — не знаю. Ребенок с особенностями развития, сказать и показать, где живет, не сможет», — объяснила родительница.

Пострадал ли от переохлаждения спасенный автомобилистами мальчик, она не уточнила.

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