Палец трехлетнего ребенка застрял в пластиковом горшке, потребовалась помощь спасателей

В Орехово-Зуеве помощь спасателей потребовалась трехлетнему мальчику, ребенок застрял в пластиковом горшке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».

В экстренные службы обратилась мать трехлетнего мальчика из Орехово-Зуева, женщина рассказала, что ее сын играл и случайно засунул палец в отверстие для ручки в пластиковом горшке.

Женщина пыталась помочь ребенку, но пластиковая конструкция сильно сдавила мальчику палец, потребовалась помощь спасателей.

Специалисты, прибывшие на место, с помощью инструментов откололи часть горшка, смазали палец ребенка кремом и освободили руку мальчика. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее в Рязани ребенок надел горшок на голову и застрял.