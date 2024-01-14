В Киеве из-за долгов без света могут остаться 28 тысяч абонентов

Украинская энергетическая компания Yasno может прекратить обслуживание более 2% своих клиентов в связи с неоплатой счетов. Об этом сообщила пресс-служба компании, опубликовав соответствующее заявление на официальной странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как отметили представители Yasno, речь идет о 74 тыс. абонентов в Киеве и Днепропетровской области. При этом в столице насчитывается 28 тыс. должников, а в упомянутом регионе — 46 тыс. неплательщиков.

«По Киеву <...> задолжали 206 млн гривен ($5,4 млн по курсу Национального банка Украины. — «Газета.Ru»). По Днепропетровской области <...> суммарный долг 417,5 млн гривен (почти $11 млн. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Также в заявлении подчеркивается, что должники могут напрямую обратиться в Yasno по вопросу оплаты счетов за электричество. В частности, у украинских граждан есть возможность обратиться в индивидуальном порядке, если они не могут единовременно погасить долг и нуждаются в его реструктуризации.

11 января на энергетическом объекте в Днепропетровской области произошла авария, из-за чего без света остались 17,5 тыс. жителей. Отключения электричества произошли в Кривом Роге, уточнил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

Ранее более тысячи населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды.