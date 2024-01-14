В Киргизии спасли пострадавшую в горах россиянку

Киргизские специалисты спасли альпинистку из РФ, которая получила травмы во время восхождения на гору. О ходе спасательной операции сообщили представители МЧС республики, передает ТАСС.

По данным ведомства, пострадавшую женщину эвакуировали в районе ущелья Ак-Сай. Оно расположено у горного пика Рацека, которое является одним из мест притяжения для туристов.

Согласно заявлению, на место происшествия был направлен вертолет МЧС. При этом в момент спасательной операции в указанном районе было зафиксировано ухудшение погодных условий, но экипаж воздушного судна совершил успешную посаду на высоте 3,8 тыс. метров над уровнем моря и отыскал российскую альпинистку.

«В настоящее время российская альпинистка находится под наблюдением врачей. Состояние ее удовлетворительное», — уточнили в ведомстве.

12 января в главном управлении МЧС РФ по Республике Алтай сообщили об обнаружении четырех подростков, которые отправились гулять на гору Тугаю и заблудились. В какой-то момент школьники в возрасте от 12 до 13 лет почувствовали, что начали замерзать и самостоятельно позвонили в экстренные службы.

Ранее в горах на востоке Германии группу туристов приняли за нелегальных мигрантов.