Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Житель Нефтеюганска выпрыгнул из окна многоэтажки, спасаясь от пожара

В ХМАО мужчина выпрыгнул из окна высотного дома, пытаясь спастись от огня

close
100%
Данил Айкин/РИА Новости

В ХМАО мужчина упал с высоты, выпрыгнув в окно жилого дома при пожаре. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на сообщение очевидцев.

14 января произошел пожар в одной из многоэтажек в 17 микрорайоне. По имеющимся данным, огонь вспыхнул на 15-м этаже дома. Один из жильцов не смог выбраться из квартиры через дверь и решился прыгнуть в окно.

На место выехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Медики подняли на носилки упавшего в снег человека и забрали его с места происшествия.

Власти инцидент пока не комментировали. Выжил ли пострадавший при падении с высоты, также не сообщается.

Ранее молодой человек упал с шестого этажа, пытаясь спасти выброшенный на улицу чужой ноутбук.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами