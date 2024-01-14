Житель Нефтеюганска выпрыгнул из окна многоэтажки, спасаясь от пожара

В ХМАО мужчина упал с высоты, выпрыгнув в окно жилого дома при пожаре. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на сообщение очевидцев.

14 января произошел пожар в одной из многоэтажек в 17 микрорайоне. По имеющимся данным, огонь вспыхнул на 15-м этаже дома. Один из жильцов не смог выбраться из квартиры через дверь и решился прыгнуть в окно.

На место выехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Медики подняли на носилки упавшего в снег человека и забрали его с места происшествия.

Власти инцидент пока не комментировали. Выжил ли пострадавший при падении с высоты, также не сообщается.

Ранее молодой человек упал с шестого этажа, пытаясь спасти выброшенный на улицу чужой ноутбук.