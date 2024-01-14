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Россиянин получил ранение ноги во время ссоры с отцом и не стал обращаться к врачам

В Ленобласти из магазина в больницу увезли мужчину, которого ранил ножом отец

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Ленинградской области мужчину с гниющей раной забрали в больницу прямо из магазина. Как пишет 78.ru, он решил не обращаться за медицинской помощью после поножовщины с отцом.

Медики «скорой» госпитализировали жителя Тосно с ранением артерии правой ноги, которую мужчина получил несколько дней назад. В тяжелом состоянии его доставили в больницу и поместили в хирургическое отделение.

Травму пострадавшему, по предварительной информации, нанес его 59-летний отец. К настоящему времени мужчину уже задержали. Правоохранители выяснили, что родственники поссорились и родитель схватился за нож во время конфликта. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее крымчанин вонзил метательный нож в спину 15-летней падчерицы.

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