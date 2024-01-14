Поэт Лев Рубинштейн умер в больнице

Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн, в начале января попавший в серьезную автомобильную аварию, ушел из жизни. Об этом в своем блоге на платформе LiveJournal сообщила его дочь Мария Рубинштейн.

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — написала наследница поэта.

На момент смерти публицисту было 76 лет.

8 января Льва Рубинштейна во время прогулки по Москве сбила машина. ДТП произошло на одном из нерегулируемых пешеходных переходов.

По словам очевидца, за рулем находился «визуально трезвый» мужчина в спецодежде. Согласно данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в 2023 году водитель 19 раз нарушил правила дорожного движения (ПДД).

В результате аварии поэт попал в реанимацию и перенес серьезную операцию. Врачи диагностировали у него сильную гематому головного мозга, раздробленный таз, а также переломы нескольких костей.

Позже в Telegram-канале 112 появилась информация, согласно которой публицист находился в глубокой коме. 13 января в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского заявили, что состояние Льва Рубинштейна оценивалось как крайне тяжелое.

Ранее в отношении мужчины, сбившего поэта Льва Рубинштейна, возбудили уголовное дело.