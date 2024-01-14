На Урале сотрудник похоронного бюро под видом сантехника обворовывал пенсионерок

В Екатеринбурге полицейские задержали сотрудника бюро ритуальных услуг, который под видом сантехника совершил десятки краж у пенсионерок. Об этом сообщает «Е1».

36-летний екатеринбуржец приходил к пенсионеркам под видом сотрудника ЖЭУ, он заявлял пожилым женщинам, что те топят соседей, потом просил показать ветеранское удостоверение и обращал внимание на то, откуда женщины его доставали.

После этого лжесантехник вручал им плоскогубцы и велел держать трубу, чтобы якобы не сорвало кран. Пока пенсионерки помогали «сотруднику» ЖЭУ, он забирался в их тайники и забирал все деньги.

От действий злоумышленника пострадали как минимум 10 жительниц Екатеринбурга, они лишились трех миллионов рублей.

Мужчину удалось задержать сотрудникам уголовного розыска, ему предъявлено обвинение, выяснилось, что он уже имел проблемы с законом и был судим за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин выдумал ограбление дома, чтобы не отдавать 950 тысяч рублей долга.