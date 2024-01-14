Экс-мэр Владивостока Гуменюк отправился в зону спецоперации

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, приговоренный к 12 годам лишения свободы за взяточничество, заключил контракт с российским министерством обороны и отправился в зону боевых действий на Украине. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Китаева.

По словам юриста, Гуменюк должен был явиться в войсковую часть 22 декабря 2023 года. Об этом свидетельствует выданное бывшему главе города предписание, однако в данный момент Китаев не располагает информацией о местонахождении экс-мэра.

«Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов», — уточнил адвокат.

18 января 2023 года Ленинский районный суд Владивостока признал Гуменюка виновным в получении взятки в особо крупном размере. Тогда бывшему главе Владивостока назначили наказание в виде 16,5 лет колонии, однако позже экс-мэр обжаловал приговор. В результате Приморский краевой суд смягчил наказание, приговорив бывшего чиновника к 12 годам лишения свободы.

Согласно данным следствия, Гуменюк совершил первое правонарушение еще до вступления в должность главы города. В то время он был директором ГБУ «Хозяйственное управление администрации края», и получил от директора нескольких строительных фирм взятки на общую сумму 6,9 млн рублей.

Более того, уже после получения должности мэра он получил еще 31,2 млн рублей. Взятку предоставил все тот же предприниматель.

Ранее бывший участник телешоу «Дом-2» отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) в качестве добровольца.