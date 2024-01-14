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Медведь-шатун вышел в село в Приморье и утащил в лес двух собак

В Приморье медведь-шатун вышел в село и утащил двух собак

В селе Таборово Красноармейского района местных жителей напугал медведь-шатун, хищник бродил по окраине деревни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

Первое появление хищника произошло 12 января, медведь пробрался на частное подворье в селе Таборово и украл собаку, на следующий день он снова вышел к людям и утащил в лес еще одного пса.

Медведя ищут по следам охотоведы, специалисты просят местных жителей проявлять осторожность, отказаться от самостоятельных походов в лес и запирать на ночь домашних животных в помещениях.

Возможно, хищника кто-то потревожил в берлоге, и косолапый пошел добывать себе еду.

Ранее мужчина отбился от медведя во дворе собственного дома.

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