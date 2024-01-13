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В Ростове-на-Дону наступил блэкаут

Губернатор Голубев: авария на сетях оставила Ростов-на-Дону без тепла и воды

Авария на линиях теплоснабжения оставила десятки домов в Ростове-на-Дону без электричества, отопления и воды. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале.

«В разных районах города зафиксированы отключения света», — написал глава региона.

По словам Голубева, прямо сейчас аварийные бригады работают над устранением чрезвычайного происшествия.

«Энергетики обещают восстановить подачу электроэнергии в течение часа», — заверяет губернатор.

Он попросил местных жителей отнестись к временному инциденту с пониманием.

Тринадцатого января в Липецке из-за аварии на сетях теплоснабжения без отопления остались около 27 многоквартирных домов. Спустя некоторое время в городе случилась еще одна авария, в результате которой число оставшихся без тепла домов выросло до 282.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел пожар в здании цирка.

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