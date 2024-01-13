Эксперт объяснил, почему не могут потушить пожар на складе Wildberries

Пожар на складе Wildberries в поселке Шушары в Санкт-Петербурге не могут потушить из-за большого количества находящихся там горючих материалов. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко. Он уточнил, что оперативно ликвидировать возгорание также мешают ветер и площадь здания.

«Cклады такого уровня являются очень сложными для тушения, поскольку там хранится очень много горючих материалов: и дерево, и пластик, и жидкости горючие различного типа, и какие-то материалы, которые при малых температурах разгораются гораздо быстрее, поролон. И этот объем, эта огромная масса разношерстного материала создает проблему именно для тушения, поскольку не все материалы можно тушить водой. А на складах, как правило, установлены системы водяного пожаротушения. Но там, где, допустим, хранятся материалы из нефтепродуктов, должно быть тушение пеной или порошком. Так долго не могут потушить как раз из-за этого — во-первых, большая площадь, во-вторых, ветер дает возможность гораздо быстрее разогнаться именно огню. Соответственно, высокая температура, которая есть на складах, тоже не дает возможности оперативно ликвидировать пожар», — сказал он.

По словам Бойко, пожар может не закончиться до тех пор, пока склад полностью не выгорит.

«Пожар всегда ликвидируется на начальном этапе — увидел, схватил, победил. Если эти моменты не были отработаны, то, к сожалению, дальше уже нужно прилагать усилия именно специалистов в тушении. Здесь задействованы, скорее всего, и вертолеты, и, может, пожарные поезда. Пожарные, когда тушат, пытаются заливать водой рядом стоящие строения или помещения, чтобы огонь не проник на них. Так как большая температура, то есть и большая вероятность, что огонь будет и дальше распространяться по площади непосредственно. Может все выгореть, и только после этого все прекратится. Так как пожару присвоен последний ранг, то задействовано огромное количество личного состава, то есть пожарных, что говорит о том, что они на протяжении многих часов пытаются его потушить. Видно, что это очень тяжело. Может быть, какие-то еще иные факторы влияют на то, что они могут потушить возгорание», — добавил он.

Пожар на складском помещении компании Wildberries в Шушарах начался утром 13 января. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, огонь был локализован. В ведомстве заверили, что информации о пострадавших не поступало. Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга организовала проверку.

Позднее в Госстройнадзоре заявили, что компания Wildberries не обращалась за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Пушкинском районе — организация получила разрешение на строительство, но окончательно документы не оформила.

Ранее продавец рассказал о потере около 2 млн руб. после пожара на складе Wildberries.