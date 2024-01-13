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Автомобилист встретил семейство яков в Ленобласти

В Ленобласти заметили семейство яков

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Телеграм-канал «Мегаполис|ДТП и ЧП|Санкт-Петербург»

В Ленобласти автомобилист заметил семейство яков. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис».

По информации Telegram-канала, водитель автомобиля заметил животных недалеко от поселка Портовое Приозерского района. При этом один из яков шел по дороге навстречу машине — с ним водителю пришлось аккуратно разъезжаться. Всего на видео очевидца попали как минимум пять полорогих.

Сообщается также, что родиной яков является Тибет. По данным Telegram-канала, более десяти лет назад частный фермер из поселка Соловьево завел этих животных у себя, однако позже пара животных, самка и самец, сбежали. Предположительно, с тех пор они расплодились и живут там самостоятельно.

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