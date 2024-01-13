Сочинца задержали по подозрению в нападении на пенсионерку с ножом

В Сочи задержали мужчину, которого подозревают в нападении на пенсионерку с ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на улице Войкова. Неизвестный мужчина напал на проходившую мимо пожилую женщину и ударил ее ножом. Пенсионерку госпитализировали в медицинское учреждение с проникающим ранением живота.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в нападении задержали 39-летнего местного жителя — сейчас с ним проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

До этого, 2 января, в Краснодаре неизвестный мужчина напал на нескольких прохожих, включая детей, и порезал их ножом. Один из пострадавших рассказал, как преступник воткнул ему нож в горло, а затем ударил в спину. Среди получивших травмы также оказалась несовершеннолетняя.

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