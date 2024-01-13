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Патриархия официально опубликовала решение суда по Уминскому

Церковный суд Москвы лишил сана протоиерея Алексея Уминского

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pravmir.ru

Церковный суд Москвы лишил сана бывшего настоятеля храма Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского. Об этом сообщает пресс-служба Московской епархии Русской Православной церкви (РПЦ).

«Церковный суд Москвы принял решение по делу прот. Алексия Уминского», — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, 13 января прошло судебное заседание по делу священнослужителя, по итогам которого было признано, что на основании 25 правила Святых Апостолов Уминский подлежит лишению священного сана за нарушение священнической присяги (клятвопреступление). В настоящее время судебный вердикт направлен на утверждение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Как пояснили в епархии, причиной снятия сана стал отказ экс-настоятеля от исполнения патриаршего благословения прочесть молитву о Святой Руси за литургией. На само заседание суда обвиняемый не явился.

До этого Московская епархия Русской Православной церкви (РПЦ) опубликовала указ, который запрещает протоиерея Алексея Уминского в служении. В храме был назначен новый настоятель протоиерей Андрей Ткачев.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.

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