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Мошенники атаковали родственников сотрудников сгоревшего склада Wildberries в Петербурге

РЕН ТВ: мошенники взялись за родных сотрудников сгоревшего склада Wildberries

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Depositphotos

Мошенники взялись за родственников сотрудников сгоревшего склада Wildberries в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, родным работавших на сгоревшем складе сотрудников Wildberries в интернете начали поступать предложения о покупке якобы списка пострадавших и эвакуированных от аферистов.

Мошенники уверяют своих потенциальных жертв, что в списках содержится фамилия их родственника. За отправку информации злоумышленники просят перевести деньги на указанный счет.

До этого в МЧС сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Однако сотрудники сгоревшего склада пожаловались на досмотр охраны на выходе, а также отметили сильную давку во время эвакуации.

Инцидент произошел 13 января в Пушкинском районе. Изначально огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, однако позже площадь пожара достигла 50 тыс. квадратных метров.

Ранее стало известно, что сгоревший склад Wildberries работал без разрешения.

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