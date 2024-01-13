Казаки батальона «Терек» получили награды за работу на Артемовском направлении

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов посетил казачьи подразделения на Артемовском направлении и вручил награды особо отличившимся бойцам специальной военной операции. Об этом сообщается в Тelegram-канале Всероссийского казачьего общества.

Виталий Кузнецов побывал на линии боевого соприкосновения — недалеко Артемовска и Соледара, в районе Кинбурнской косы. По его словам, Артемовское направление — одно из самых сложных в зоне проведения военной спецоперации.

«Добровольцы казачьих подразделений выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Сегодня это больше 6 тыс. казаков, 21 казачье подразделение. Казаки выполняют поставленные боевые задачи от Луганска до Кинбурнской косы», — констатировал атаман российских казаков.

На передовой Кузнецов наградил особо отличившихся в боях казаков и командиров. В частности, вручил медали «Казачья доблесть». Ими награждают за проявленные мужество, героизм и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.

Кроме того, Кузнецов вручил казачьим подразделениям гуманитарную помощь — автомобильную технику, специальное снаряжение и оборудование.

Священник батальона отец Алексей, который накануне проводил для казаков-добровольцев рождественскую службу, назвал «Терек» одной большой семьей, «созданной по крупицам, соединившей людей на службу Отечеству».