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Швеции предсказали увеличение числа заключенных до 35 тысяч человек

Sveriges Radio: Швеция может стать страной с наибольшим числом заключенных в ЕС

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Global Look Press

Правительство Швеции принимает меры по увеличению количества мест в тюрьмах страны, а также ужесточению наказаний за различные правонарушения. Об этом сообщает местное радио Sveriges Radio.

В материале указано, что уже через 10 лет королевство может стать лидером среди стран — членов Европейского союза (ЕС) по числу заключенных на душу населения. По данным Управления исправительных учреждений Швеции, к этому моменту в тюрьмах государства будут находиться до 35 тыс. человек.

Однако аналитики подчеркнули, что подобное развитие событий возможно только в случае ужесточения наказаний за совершение уголовных преступлений. При этом на данный момент в шведских тюрьмах содержатся всего шесть тыс. человек.

Как отметил генеральный директор Управления исправительных учреждений Швеции Мартин Холмгрен, ведомство «вовсе не уверено» в увеличении количества заключенных до 35 тыс. человек. Он назвал текущие расчеты качественными, но все еще теоретическими.

«Они (расчеты — «Газета.Ru») основываются, например, на том, что правительство и парламент полностью отменят правила условного освобождения, что будет иметь серьезный эффект. И неизвестно, как все будет выглядеть в конечном итоге», — пояснил руководитель профильной структуры.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что НАТО является «естественным местом» для королевства.

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