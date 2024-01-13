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Россиянин устроил погром в магазине из-за зарплаты дочери-сотрудницы

В Пензенской области отец сотрудницы магазина устроил там погром из-за зарплаты

В Пензенской области отец сотрудницы алкомаркета устроил погром в магазине из-за маленькой зарплаты дочери. Об этом сообщает «ПензаИнформ».

По информации издания, инцидент произошел 10 января в городе Кузнецк на улице Леваневского. Мужчина пришел в алкомаркет, где работала его дочь, и начал ломать полки, швырять бутылки с напитками и крушить витрины.

Дебошира задержали сотрудники полиции. Сообщается, что россиянин устроил погром в магазине в связи с тем, что посчитал, что его дочери не полностью выплатили зарплату.

Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются. Информации об ущербе, который мужчина нанес магазину, не поступало.

Ранее пьяный подросток устроил погром в супермаркете и заснул.

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