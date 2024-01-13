Россиянин устроил два ДТП, пригрозил участникам ножом и скрылся

Во Владивостоке мужчина устроил два ДТП и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал »Автогарант».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе улицы Вилкова. Мужчина на SsangYong столкнулся с Toyota Prius, пригрозил водителю и аварийному комиссару ножом, а затем попытался скрыться. Однако при попытке уехать он врезался в Toyota Aqua.

После второго столкновения водитель SsangYong покинул место происшествия. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

До этого, 12 января, в Зеленогорске Красноярского края автобус врезался в легковушку. Несколько человек получили травмы, в легковушке пострадали четыре человека, в автобусе еще трое.

Ранее массовое ДТП произошло в Калужской области.