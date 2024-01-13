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Пожар произошел в строящемся здании на западе Москвы

МЧС: на Кутузовском проспекте в Москве загорелось строящееся здание

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Shutterstock

Пожар произошел в строящемся здании, расположенном недалеко от делового района «Москва-Сити» в российской столице. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления МЧС РФ, передает РИА Новости.

В материале указано, что утром 13 января оперативная дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях получила информацию о возгорании на западе населенного пункта. Огонь охватил здание по адресу Кутузовский проспект, 32к2.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», — уточнили в ведомстве.

До этого в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады, принадлежащие интернет-магазину Wildberries. Огонь распространился на площади 50 тыс. квадратных метров.

Позже главное управление МЧС РФ по городу приняло решение более чем в два раза увеличить группировку, отправленную на место для ликвидации возгорания. На данный момент в тушении задействованы 270 специалистов и 57 единиц техники.

12 января в центре Москвы загорелся ресторан True Cost. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, а из помещений были эвакуированы 50 человек из числа посетителей и сотрудников заведения.

Ранее в жилом доме в Самаре произошел взрыв.

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