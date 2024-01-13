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Wildberries вернет деньги покупателям, чьи заказы сгорели при пожаре на складе в Шушарах

В Wildberries пообещали компенсировать стоимость товаров, сгоревших в Шушарах

Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, сгоревшие во время пожара на складе в Шушарах в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании. Там также отметили, что размещенные на горящем складе товары будут скрыты с витрины маркетплейса.

«Сегодня на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. На данный момент люди эвакуированы. На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению. Со стороны руководства компании оказывается все необходимое содействие. Масштаб ущерба и причина возгорания уточняются. Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — сообщили в компании.

13 января на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге произошло возгорание. По данным МЧС, площадь пожара достигла 50 тыс. кв. м. В ведомстве заверили, что информации о пострадавших пока не поступало. В тушении пожара задействованы 112 специалистов и 25 единиц техники МЧС России.

Telegram-канал Shot сообщил, что специалисты проверят версию поджога. По данным канала, в ходе рейдов полиции и Росгвардии, которые шли на складе последние два дня, за нарушение миграционного законодательства были задержаны пять человек. Отмечается, что все они являются сотрудниками компаний-перевозчиков, с которыми сотрудничает компании. Как пишет Shot, массовая проверка началась после того, как три дня назад у сортировочного центра Wildberries произошла массовая драка мигрантов.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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