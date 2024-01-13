Синоптики сообщили о сильном морозе в Москве и Подмосковье в ночь на субботу

Мороз в Московском регионе в ночь на субботу окреп до -32°C. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, самой холодной точкой на карте столицы и области стал город Клин, метеостанция в котором зафиксировала -32,2°C.

В Москве в ночь на 13 января температура опускалась до -23,7°C. Об этом свидетельствуют данные главной метеостанции, расположенной на ВДНХ. В районе гостиницы «Балчуг» в самом центре города столбики термометров не опускались ниже отметки в -19°C.

До этого синоптики пообещали москвичам морозные выходные и новую волну тепла.

11 января в Гидрометцентре москвичам спрогнозировали резкие перепады температуры воздуха в ближайшие дни.

Синоптики также рассказали о погоде на Крещение. Согласно прогнозу специалистов, температура воздуха в Москве будет достигать -15°C. А к старому Новому году, который отмечают 14 января, температура воздуха опустится до -22°C.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.