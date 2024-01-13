Во Франции уничтожили 27 млн монет из-за некачественного дизайна

Парижскому монетному двору пришлось уничтожить 27 млн монет, поскольку их дизайн не утвердила Еврокомиссия. Об этом сообщило французское издание Lettre.

Как пишут журналисты, глава монетного двора поторопил своих сотрудников с чеканкой 27 млн монет номиналом 10, 20 и 50 евроцентов с новым дизайном в преддверии визита министра экономика Бруно Ле Мэра. В итоге за шесть дней до прибытия Ле Мэра Еврокомиссия отказалась утверждать дизайн, потому что на монетах были плохо видны звезды, которые символизируют страны — члены Евросоюза.

В Парижском монетном дворе поспешили обвинить в совершении ошибки власти Франции. Отмечается, что казна лишится от 700 тыс. до €1,2 млн из-за поспешной чеканки монет.

До этого Королевский монетный двор Великобритании представил монету с изображением иллюстрации из оригинального издания первого романа цикла «Хроники Нарнии».

Ранее стало известно, что в 2023 году россияне чаще обменивали доллары, чем евро.