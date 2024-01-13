Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции уничтожили 27 млн монет из-за некачественного дизайна

Во Франции уничтожили 27 миллионов монет после отказа ЕК одобрить их дизайн

close
100%
Freepik

Парижскому монетному двору пришлось уничтожить 27 млн монет, поскольку их дизайн не утвердила Еврокомиссия. Об этом сообщило французское издание Lettre.

Как пишут журналисты, глава монетного двора поторопил своих сотрудников с чеканкой 27 млн монет номиналом 10, 20 и 50 евроцентов с новым дизайном в преддверии визита министра экономика Бруно Ле Мэра. В итоге за шесть дней до прибытия Ле Мэра Еврокомиссия отказалась утверждать дизайн, потому что на монетах были плохо видны звезды, которые символизируют страны — члены Евросоюза.

В Парижском монетном дворе поспешили обвинить в совершении ошибки власти Франции. Отмечается, что казна лишится от 700 тыс. до €1,2 млн из-за поспешной чеканки монет.

До этого Королевский монетный двор Великобритании представил монету с изображением иллюстрации из оригинального издания первого романа цикла «Хроники Нарнии».

Ранее стало известно, что в 2023 году россияне чаще обменивали доллары, чем евро.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами