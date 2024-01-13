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В немецком детсаду предложили организовать комнату мастурбации

Bild: в детсаду в немецком Керпене предложили организовать комнату мастурбации

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Depositphotos

В детском саду в немецком Керпене предложили организовать комнату для мастурбации как часть полового воспитания. Об этом сообщает газета Bild.

Задумка руководства детского сада предполагает, что дети смогут посетить защищенную от проникновения и прослушки комнату, для того, чтобы «физически раскрыться и удовлетворить себя».

При этом детские сады в Германии предполагают посещение детьми от трех до семи лет, тогда как половое созревание наступает позднее.

Планы руководства детского сада привлекли внимание местных властей и католической церкви, но в ходе проведенной проверки ничего «отрицательного» выявлено не было. Ранее планы и проекты руководства учреждения были размещены на сайте, но сейчас они недоступны.

В пресс-службе детского сада утверждают, что их концепцию «не так поняли».

До этого стало известно, что большинство молодых россиян получают сексуальное образование в интернете.

Ранее стартовали съемки 15-го сезона «Доктора Кто» со звездой «Полового воспитания».

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