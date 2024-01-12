В Республике Алтай четверо детей ушли гулять на гору и едва не замерзли

В Республике Алтай сотрудники МЧС нашли четверых пропавших детей. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

О пропаже школьников 12-13 лет стало известно после того, как они сами вышли на связь с экстренными службами. Выяснилось, что ранее они отправились гулять на гору Тугаю.

В дороге несовершеннолетние заблудились и стали замерзать. Один из них не мог передвигаться без помощи посторонних.

Чтобы найти детей, спасатели обследовали пять километров тропы. Всех школьников спустили с горы. Для транспортировки одного мальчика пришлось использовать спасательные сани.

Детей передали врачам. Об их состоянии не сообщается.

Ранее на Урале пенсионерка не смогла найти дорогу домой из-за сильного снегопада.