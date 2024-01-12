В Нижегородской области автобус с рабочими попал в аварию, пострадали 11 человек

В Нижегородской области произошло крупное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на третьем километре Кстовской объездной дороги. По предварительным данным, грузовой автомобиль столкнулся с автобусом. В последнем ехали рабочие местного предприятия. В аварии пострадали 11 человек, детали об их состоянии не сообщаются.

«Пострадавшие в основном пассажиры автобуса, граждане Таджикистана, некоторые из них без документов», – сообщается в публикации.

На месте работают реанимационные бригады. Пострадавших направили в медучреждения региона. Приехавшие на место медики не смогли спасти одного из мужчин.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков гражданин Таджикистана угнал машину таможенников, пока они платили за бензин.