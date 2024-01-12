Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин четыре года не ходил к врачам и попал в больницу с гигантской опухолью мошонки

В Тюмени мужчине удалили 20-сантиметровую опухоль мошонки

close
100%
Freepik.com

В Тюмени хирурги провели редкую операцию по удалению опухоли у пациента. Об этом сообщает минздрав региона.

Известно, что мужчина четыре года наблюдал за тем, как растет опухоль, но к медикам не обращался.

Пациента госпитализировали только после того, как новообразование достигло размера более 20 сантиметров. Из-за этой проблемы 53-летний россиянин чувствовал дискомфорт во время ходьбы и других движений.

Операция длилась два часа. Врачи смогли не только удалить опухоль, но и сохранить функции органа.

«Операция прошла штатно, послеоперационный период протекал без осложнений, пациент был выписан в удовлетворительном состоянии в стандартные сроки», – сообщается в публикации.

По словам специалиста, проводившего манипуляцию, подобные случаи являются редкими.

Ранее в Тольятти женщина три года ходила с гигантской опухолью из-за страха перед врачами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами