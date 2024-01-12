Россиянин четыре года не ходил к врачам и попал в больницу с гигантской опухолью мошонки

В Тюмени хирурги провели редкую операцию по удалению опухоли у пациента. Об этом сообщает минздрав региона.
Известно, что мужчина четыре года наблюдал за тем, как растет опухоль, но к медикам не обращался.
Пациента госпитализировали только после того, как новообразование достигло размера более 20 сантиметров. Из-за этой проблемы 53-летний россиянин чувствовал дискомфорт во время ходьбы и других движений.
Операция длилась два часа. Врачи смогли не только удалить опухоль, но и сохранить функции органа.
«Операция прошла штатно, послеоперационный период протекал без осложнений, пациент был выписан в удовлетворительном состоянии в стандартные сроки», – сообщается в публикации.
По словам специалиста, проводившего манипуляцию, подобные случаи являются редкими.
Ранее в Тольятти женщина три года ходила с гигантской опухолью из-за страха перед врачами.