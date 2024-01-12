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Четыре села Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Гладков: в селе Глотово Белгородской области повреждена ЛЭП в результате обстрела

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RT

В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел попала окраина села Глотово. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что из-за повреждения линии электропередачи в селах Глотова и Безымено пропало электроснабжение. Также губернатор заявил, что свет отсутствует в селах Гора-Подол и Козинка. Он добавил,что восстановительные работы начнутся после согласования с Министерством обороны. Гладков уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.

12 января стало известно, что российские военные сбили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью.

До этого Гладков сообщил, что в Белгороде рассмотрят идею установить возле остановок общественного транспорта модульные конструкции, которые изготавливаются для Минобороны.

Ранее Гладков рассказал о работе предприятий Белгородской области на фоне обстрелов.

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Обстрелы Белгородской области
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