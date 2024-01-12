«Максимально милое видео»: в Московском зоопарке показали кадры с осмотра панденка

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова показала видео с осмотра панденка Катюши в своем Telegram-канале.

«Включайте звук, вас ждет максимально милое видео», — подписала кадры Акулова.

В ролике зоологи играют с панденком, а заодно снимают параметры детеныша и проверяют ее здоровье.

«Чудесная девочка, но малышкой назвать тебя уж сложно», — обращается одна из сотрудниц к панденку.

«Завидуем людям, которым по долгу службы положено тискать такое чудо», «Получили порцию положительных эмоций», «Чудесная девочка», «Без улыбки невозможно смотреть на такое создание», — прокомментировали пост подписчики канала.

Ранее в Московском зоопарке показали смешное видео игр с панденком.