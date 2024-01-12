На Кавказе в ТЦ установили камеры в туалете, чтобы отпугивать студентов

В торговом Центре на Кавказе администрация поставила камеру видеонаблюдения в туалете из-за проблем с подростками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

На технику обратил внимание один из жителей Нальчика. Он оперативно связался с администрацией, где ему пояснили, что камеры в туалетах не работают. Они установлены как муляжи для того, чтобы отпугивать студентов.

По словам администрации, учащиеся колледжа рядом нередко справляют нужду на стены. После того, как в туалете появилась камера, подобных случаев стало меньше.

Представители ТЦ также добавили, что, если бы камеры работали, они могли бы снять только область около раковины. За полгода на технику пожаловался только один человек.

Ранее в туалете одной из школ Братска установили прозрачные двери.