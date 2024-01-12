В Одесском военкомате подтвердили облавы в общественном транспорте

Одесский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) подтвердил проведение рейдов в общественном транспорте с целью отлова мужчин для мобилизации. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В цитируемом сообщении ТЦК напоминается, что на территории Украины действует военное положение, в связи с чем «военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан (…) и проверку документов».

Жителей Одессы призвали «не создавать искусственный ажиотаж, не искать путей уклониться от выполнения своего конституционного долга», а самостоятельно и без принуждения явиться в ТЦК для прохождения военной комиссии в рамках мобилизации.

8 января сообщалось, что сотрудники военкомата Одессы для принудительной мобилизации в ряды ВСУ забирают мужчин из трамваев и другого общественного транспорта.

В тот же день на усиление мобилизации в селах пожаловались в Киевской области.

Ранее стали известны суммы, которые платят на Украине для уклонения от мобилизации.